В Альберт-парке стартовал новый этап реконструкции

В Мельбурне стартовал этап реконструкции автодрома Альберт-парк: новые боксы и инфраструктура будут построены к Гран При Австралии 2028 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.04.2026, 09:13·1 мин
Фото: F1news.ru

В Мельбурне стартовал новый этап масштабной реконструкции автодрома в Альберт-парке. Работы идут в строгом соответствии с утверждённым планом.

После завершения археологических и экологических исследований на прилегающей к трассе территории начался демонтаж здания, где с 1995 года во время проведения Гран При размещались боксы команд.

На месте снесённого объекта возведут современный многофункциональный комплекс, в который войдут новые боксы, центр управления гонкой, зоны для гостей и пресс-центр. Кроме того, проект предусматривает строительство семи крытых спортивных площадок, а также создание кафе и ресторанов.

Ожидается, что к Гран При Австралии 2028 года комплекс будет полностью готов. Уже к этапу 2027 года планируется завершить строительство новых боксов и временного объекта Paddock Club.

