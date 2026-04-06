В Альберт-парке стартовал новый этап реконструкции

В Мельбурне стартовал новый этап масштабной реконструкции автодрома в Альберт-парке. Работы идут в строгом соответствии с утверждённым планом.

После завершения археологических и экологических исследований на прилегающей к трассе территории начался демонтаж здания, где с 1995 года во время проведения Гран При размещались боксы команд.

На месте снесённого объекта возведут современный многофункциональный комплекс, в который войдут новые боксы, центр управления гонкой, зоны для гостей и пресс-центр. Кроме того, проект предусматривает строительство семи крытых спортивных площадок, а также создание кафе и ресторанов.

Ожидается, что к Гран При Австралии 2028 года комплекс будет полностью готов. Уже к этапу 2027 года планируется завершить строительство новых боксов и временного объекта Paddock Club.