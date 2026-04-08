В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют выпустить 8 тысяч автомобилей LADA Iskra

«Автозавод Санкт-Петербург» намерен выпустить в 2024 году 8 тысяч автомобилей LADA Iskra, однако точные объемы производства будут скорректированы в зависимости от ситуации на рынке. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с РИА Новости, на которую ссылается агентство «Прайм».

По словам Беглова, в начале осени прошлого года завершилась модернизация производственной линии, что позволило запустить массовое производство LADA Iskra. Губернатор добавил, что за 2025 год на предприятии было выпущено 3 тысячи единиц данной модели.

Также чиновник подчеркнул значимость инженерного центра АВТОВАЗа, расположенного в северной столице. Центр является филиалом научно-технического подразделения компании и занимается разработкой и сопровождением производства комплектующих для автомобилей LADA.

Напомним, согласно информации агентства «АВТОСТАТ», серийное производство LADA Iskra стартовало на заводе в Тольятти в апреле прошлого года. В июне между АВТОВАЗом и «Автозаводом Санкт-Петербург» было подписано соглашение, которое дало старт выпуску этих автомобилей на площадке в Петербурге.

Модель LADA Iskra представлена в трех типах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Седан имеет длину 4 333 мм, ширину 1 777 мм и высоту 1 517 мм. Универсал отличается лишь высотой — 1 507 мм. Кросс-универсал крупнее других модификаций: его габариты составляют 4 342 х 1 785 х 1 544 мм. Клиренс у седана и универсала — 170 мм, у кросс-универсала — 200 мм.

Покупателям предлагаются три мотора: базовый двигатель объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. оснащен 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также доступна версия с двигателем 1,6 л (106 л.с.) и выбором между 6-ступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией.