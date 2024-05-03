Квадроцикл с двигателем V-12 на 1,200 лошадиных сил: круто или "капсула смерти"?

Описание подходит для гиперкара, не так ли?

Компания Engler Automotive обещает раскрыть подробности о двигателе в течение года, но уже известно, что в наименее мощной версии он будет развивать от 700 до 800 лошадиных сил без наддува, что немного меньше, чем у нового Ferrari 12Cilindri. Верхняя версия обновленного двигателя V-12 производит 1200 лошадиных сил и 885 фунт-футов крутящего момента, в то время как компания заявляет, что он удовлетворяет самым строгим нормам по выбросам, включая калифорнийские стандарты.

Engler V12 оснащен восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, разработанной в сотрудничестве с Техническим университетом, факультетом машиностроения в Кошице, Словакия. Она весит всего 66 фунтов, что является долей от общего веса в 2645 фунтов. Квадроцикл укомплектован 20-дюймовыми коваными магниевыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, а всю эту конструкцию поддерживают титановые элементы подвески и собственные амортизаторы.

На двух мягких кожаных сиденьях, обтянутых тем же материалом, что и сумки Hermès, может разместиться два человека. Engler индивидуально подбирает обивку сидений для каждого клиента. В квадроцикле установлены два сенсорных дисплея: один для телематики транспортного средства, а другой для информационно-развлекательной системы Apple CarPlay.

Engler разработал V12 без педалей, все управление находится на рулевой колонке. Регулируемый по высоте ветровой экран работает вместе с активной аэродинамикой, скрытой в кузове. Нет также и ремней безопасности - хотя, возможно, в случае аварии выбрасывание из квадроцикла окажется безопаснее, чем оставаться в нем, так как между вами и окружающим пространством нет кузова.

Компания Engler Automotive производит всего 10 автомобилей в год, но с появлением этого квадроцикла планирует увеличить выпуск. В настоящее время компания проводит испытания V12 на треке перед тем, как отправить его на улицы для тестирования в реальных условиях дорожного движения.