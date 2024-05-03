Новый Ferrari 12Cilindri выдаёт 830 л.с. традиционным способом

Итальянская автомобильная компания Ferrari известна своим уникальным подходом, который в равной степени сочетает в себе традиции и передовые технологии. Это, пожалуй, нигде не проявляется ярче, чем в их новом автомобиле 12Cilindri, преемнике модели 812 Superfast. Ferrari представила 12Cilindri и 12Cilindri Spider в четверг в Майами. И, как следует из названия, здесь все крутится вокруг 12-цилиндрового двигателя.

Двигатель объемом 6,5 литра, V-образный, на 65 градусов, является последним эволюционным этапом двигателя F140 V-12, который впервые был использован два десятилетия назад в модели Enzo. Здесь он выдаёт 819 лошадиных сил при 9 250 об/мин и 500 фунт-футов крутящего момента при 7 250 об/мин, с красной чертой установленной на визжащих 9 500 об/мин. При этом здесь нет гибридной поддержки — Ferrari смогла соответствовать всем соответствующим стандартам выбросов без использования электрификации.

Он во многом аналогичен двигателю 812 Competizione, включая титановые шатуны и газораспределительный механизм, который отказывается от типичных гидравлических подъемников для жесткой системы с роликовыми пальцами следователя. Уникальной является система под названием "Aspirated Torque Shaping," которая использует электронику для изменения кривой крутящего момента на третьей и четвертой передачах.

В паре с двигателем идет восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, установленная сзади, которая обещает на 30 процентов более быстрые переключения, чем у коробки передач 812. Учитывая, что 812 был одним из самых быстрых по переключению автомобилей на дороге, можно только представить, как это работает. Переход на более высокие 21-дюймовые шины эффективно укорачивает передаточное число на 5,0 процента, что способствует лучшему ускорению. Ferrari заявляет время разгона с 0 до 100 км/ч составляет 2,9 секунды, а до 200 км/ч менее 7,9 секунды. Spider чуть медленнее, с временем разгона 2,95 секунды и 8,2 секунды соответственно. Максимальная скорость для обоих автомобилей превышает 340 км/ч.

По размерам 12Cilindri немного больше, чем 812 Superfast в большинстве измерений, хотя колесная база на дюйм короче. Дизайн похож на то, что мы видели у Roma, с более техническими деталями. Черная панель перед капотом и между фарами напоминает панель из плексигласа, найденную на ранних образцах 365 GTB/4 Daytona. В целом, все это довольно похоже на Daytona.

Внутри вы найдете уже традиционное рулевое колесо Ferrari, усыпанное кнопками, но, в отличие от многих новых моделей бренда, здесь есть центральный информационно-развлекательный дисплей. В остальном салон не слишком отличается от того, что мы видели в Purosangue, за исключением задних сидений.

Как и следовало ожидать, 12Cilindri получает все последние, ультра-современные системы управления шасси от Ferrari, включая Side Slip Control 8, которая разработана для более быстрой оценки уровня сцепления шин. Также здесь умная независимая система четырехколесного рулевого управления, способная поворачивать задние колеса в противоположные стороны друг от друга. Как уже упоминалось ранее, диаметр колес увеличился с 20 до 21 дюйма, с шинами 275/35ZR21 спереди и 315/35ZR21 сзади. Покупатели могут выбрать шины Michelin Pilot Sport S 5 или Goodyear Eagle F1 Supersport.

Ferrari сообщает только о сухом весе — то есть без жидкостей, необходимых для движения — поэтому мы не знаем точно, сколько весит 12Cilindri. Сухой вес для купе составляет 3 459 фунтов, а для Spider — 3 571 фунт, что означает, что готовый к движению вес составляет от 3 700 до 3 800 фунтов. Ferrari также утверждает, что 12Cilindri жестче на 15 процентов, чем 812.

Самое большое, что мы не знаем, это цена, но, вероятно, она превышает отметку в $400 000. Мы также предполагаем, что 12Cilindri уже распродан на многие годы вперед, такова участь Ferrari. Особенно V-образных Ferrari.