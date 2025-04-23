Продажи LADA Aura в первом квартале составили 118 автомобилей.

По информации, предоставленной агентством «АВТОСТАТ», в первом квартале текущего года в России было реализовано 118 бизнес-седанов LADA Aura. За сравнение возьмем данные 4 квартала прошлого года, где этот показатель составил 203 машины. Важно отметить, что продажи новой модели от АВТОВАЗа стартовали в ноябре 2024 года.

Из всех проданных в январе – марте автомобилей «Аура» 73% пришлось на юридических лиц, что составляет 86 машин. Оставшиеся 27% были приобретены физическими лицами (32 автомобиля).

Треть от общего числа проданных бизнес-седанов LADA Aura в первом квартале была реализована в Самарской области, что составляет 35 машин. В то же время в Москве было продано 12 автомобилей данной модели. В других регионах Российской Федерации объем продаж не превысил 10 машин.