Расстаться с Пересом обойдется Red Bull в 75 млн евро

Отвечая на вопросы о недостаточно высоких результатах и возможном увольнении, Серхио Перес отметил, что у него заключен контракт. В текущей ситуации будущее этого гонщика может зависеть от условий этого документа.

Согласно информации, в новом соглашении, подписанном командой летом 2024 года, не предусмотрено преждевременное расторжение со стороны коллектива. Сейчас же Перес требует гораздо более высокую сумму, не ограничиваясь 20 миллионами долларов.

Экс-инженер Bridgestone, Кес ван дер Гринт, высказался в интервью Viaplay: «Я думаю, что Перес не собирается покидать команду, он предпочитает оставаться, и здесь возможны два сценария: либо он останется в следующем сезоне, либо получит значительную компенсацию. Предположительно, речь идет о сумме в районе 75 миллионов евро - команде придется выкупить его контракт на два года».