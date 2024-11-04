Как с помощью свечного ключа увеличить мощность двигателя на 2%

Автомобильный журнал «За рулем» раскрыл секрет увеличения мощности двигателя автомобиля путем изменения расположения свечей зажигания. Это открытие было вдохновлено практикой мотористов гоночных машин, которые обращали внимание на угол установки свечей при обслуживании двигателей.

Несмотря на то, что многим кажется, что положение свечи не имеет особого значения, оказалось, что оно может оказывать влияние на мощность двигателя. Основная идея заключалась в том, чтобы направить искру свечи к дальней стенке камеры сгорания.

Достижение оптимального положения свечи требовало либо подбора свечи из более крупной партии, либо добавления дополнительных шайб для изменения угла наклона свечи. Это обеспечивало направление искры прямо в полный объем камеры сгорания, ускоряя процесс сгорания топливовоздушной смеси.

Эксперименты проводились с различными расположениями электродов в камере сгорания, как произвольными, так и специально подобранными. Результаты исследований показали, что улучшение КПД двигателя привело к увеличению его мощности на 2%.

Оказалось, что при неправильном направлении электродов двигатель сильно дрожал на холостом ходу и на минимальных оборотах, однако с увеличением оборотов дрожание постепенно исчезало.

Также было отмечено, что использование свечей с несколькими электродами может устранить необходимость в точной настройке направления искры, что делает их более удобными в эксплуатации.

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