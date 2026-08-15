Увеличение количества спринтов повлечёт за собой последствия

Уже в следующем году количество этапов с входящим в программу спринтом увеличится с шести до девяти. Не исключено, что их число достигнет десяти. При этом уже высказывается мнение, что и этого недостаточно. Так, Флавио Бриаторе в недавнем интервью The Race заявил, что лично он проводил бы короткие субботние гонки на каждом этапе сезона.

«Была бы моя воля, я бы проводил спринты на всех этапах, потому что мы должны больше давать зрителям, – считает фактический руководитель команды Alpine F1. – Пятница им ничего не даёт, ведь на тренировках команды решают только технические задачи. В субботу проходит квалификация – и всё, потом остаётся только воскресная гонка.

А в случае со спринтом в программе уик-энда две гонки, значит два старта, и в субботу гонщики тоже стараются заработать очки, а не просто решают какие-то инженерные задачи. Поэтому я считаю, что должно быть 24 гонки и 24 спринта».

Интерес к коротким субботним гонкам действительно высок. Причём их проведения хотят не только болельщики, но и владельцы автодромов, телекомпании и спонсоры. В такие уик-энды внимание публики к Формуле 1 заметно возрастает уже с пятницы: сразу после единственной тренировки проходит квалификация к спринту.

Из-за сокращённого времени на поиск точных настроек машин команды чаще могут допускать ошибки. Кроме того, повышается вероятность неожиданных результатов, поэтому итоги обеих квалификаций нередко оказываются достаточно непредсказуемыми.

Однако итальянская Gazzetta dello Sport справедливо указывает, что увеличение числа спринтов приведёт и к определённым последствиям. Если такие гонки проходят на шести этапах, победа во всех спринтах позволяет заработать дополнительные 48 очков. При десяти этапах этот показатель составит уже 80 очков, что способно существенно повлиять на борьбу за главные трофеи чемпионата.

В этой связи стоит обратить внимание на опыт MotoGP, где с 2023 года спринты входят в программу каждого этапа сезона. С точки зрения зрелищности такой формат оправдывает себя, а рейтинги чемпионата мира по мотогонкам выросли. Однако результаты субботних гонок начинают играть всё более заметную роль в борьбе за титул.

Особенно наглядно это проявилось в сезоне 2024 года. Франческо Баньяя, гонщик заводской команды Ducati, выиграл 11 Гран При, но по итогам сезона уступил в чемпионате. Титул достался Хорхе Мартину, который выступал на таком же мотоцикле за Pramac Racing. Испанец набрал на 10 очков больше, в том числе благодаря успехам в спринтах, тогда как Баньяя по субботам иногда допускал ошибки и терял очки.

Не исключено, что похожая ситуация может возникнуть и в Формуле 1. Впрочем, вероятность этого ниже, поскольку спринтов здесь меньше. По крайней мере, пока в Liberty Media не решат последовать совету Бриаторе.

Есть и другой аспект: чем больше субботних гонок, тем больше возможностей отыграться у гонщиков, которым по разным причинам не удалось добиться успеха на предыдущих этапах. Вместе с тем возрастает и вероятность ошибок. Это повышает риск повреждения техники и получения травм. В мотогонках такой риск особенно велик, однако и в Формуле 1 он остаётся значительным.

Если машина получит повреждения, команде придётся в сжатые сроки устранить последствия аварии, чтобы успеть подготовиться к квалификации. Это в любом случае повлияет на подготовку к воскресному Гран При и приведёт к заметному увеличению расходов.

Вероятно, одним из ключевых вопросов станет соблюдение принципа разумной достаточности. Спринты на каждом этапе всё же могут оказаться чрезмерной мерой. Поэтому в Формуле 1 внимательно изучают опыт MotoGP и собственную практику. Остаётся надеяться, что организаторам удастся найти разумный предел, поскольку избыток чего-либо также способен привести к негативным последствиям.