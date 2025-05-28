Проблемы страхования устаревшего коммерческого транспорта

В рамках специализированной выставки COMvex состоялась конференция «АВТОСТАТ Analytic time», где эксперты обсудили проблемы страхования старого коммерческого технического парка в России. Об этом информирует журналист Оксана Демченко через социальную сеть «ВКонтакте».

Денис Батищев (ВСК) высказал мнение о недостатке каталожных номеров для китайских запчастей. Тем не менее, специалисты по ремонту уже нашли способы работы с китайской техникой, находя подходящие аналоги необходимых деталей.

Максим Никишкин (Ингосстрах) подчеркнул, что отмечается прогресс в технологическом развитии и снижении стоимости ремонта кабины. Если раньше при неисправности кабины китайского тягача требовалась её полная замена, то сегодня крупнейшие производители китайской спецтехники уже поставляют комплектующие.

Евгений Дронов (СОГАЗ) отметил, что в процессе ремонта техники европейских брендов также востребованы бывшие в употреблении детали, поскольку использование только оригинальных деталей слишком затратно по стоимости и времени.