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Проблемы страхования устаревшего коммерческого транспорта

Проблемы страхования и ремонта коммерческой техники: что говорят эксперты. Китайские запчасти и кабины – вызовы для отрасли. Использование подержанных деталей – экономия времени и денег.
РедакцияР
Редакция
28.05.2025, 17:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В рамках специализированной выставки COMvex состоялась конференция «АВТОСТАТ Analytic time», где эксперты обсудили проблемы страхования старого коммерческого технического парка в России. Об этом информирует журналист Оксана Демченко через социальную сеть «ВКонтакте».

Денис Батищев (ВСК) высказал мнение о недостатке каталожных номеров для китайских запчастей. Тем не менее, специалисты по ремонту уже нашли способы работы с китайской техникой, находя подходящие аналоги необходимых деталей.

Максим Никишкин (Ингосстрах) подчеркнул, что отмечается прогресс в технологическом развитии и снижении стоимости ремонта кабины. Если раньше при неисправности кабины китайского тягача требовалась её полная замена, то сегодня крупнейшие производители китайской спецтехники уже поставляют комплектующие.

Евгений Дронов (СОГАЗ) отметил, что в процессе ремонта техники европейских брендов также востребованы бывшие в употреблении детали, поскольку использование только оригинальных деталей слишком затратно по стоимости и времени.

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