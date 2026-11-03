При каких условиях Mercedes завоюет Кубок конструкторов в Сан-Паулу

Кими Антонелли выиграл титул в личном зачёте, однако борьба за Кубок конструкторов ещё продолжается. За четыре этапа до завершения сезона Ferrari уступает Mercedes 126 очков. Поэтому команда из Брэкли может досрочно занять первое место уже на этапе в Сан-Паулу.

Максимально возможный набор очков в оставшихся четырех гонках составляет 172, а после этапа в Бразилии в розыгрыше останется 129 очков. Таким образом, если в это воскресенье Mercedes увеличит свой отрыв от Ferrari на три очка или больше, она станет недосягаемой для соперников в Кубке конструкторов.

Существует несколько вариантов развития событий, при которых Mercedes оформит победу досрочно. Кубок конструкторов достанется команде, если её гонщики в Сан-Паулу финишируют первым и вторым, первым и третьим либо первым и четвёртым.

В случае победы одного из гонщиков Ferrari Mercedes понадобятся второе и третье места, а второй пилот Ferrari должен будет финишировать не выше восьмого места.

Если Mercedes не завоюет Кубок конструкторов в Бразилии, у команды останутся ещё три возможности сделать это — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.