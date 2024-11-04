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Перспективы досрочного титула Ферстаппена в Лас-Вегасе

За три гонки до завершения текущего сезона Макс Ферстаппен обходит Ландо Норриса на 62 пункта. Оставшиеся соревнования обещают разыграть 86 очков, но именно на предстоящем этапе в Вегасе Ферстаппен может выиграть титул заранее.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.11.2024, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Это случится, если в Лас-Вегасе:

  • Ферстаппен финиширует на первой строчке, опередив Норриса.
    - Норрис финиширует вторым, а Ферстаппен займет третье место, заработав бонусный пункт за лучший круг.
    - Норрис приедет третьим, при условии что Ферстаппен будет четвертым и заработает дополнительный пункт.
    - Норрис будет четвертым, а Ферстаппен – пятым.
    - Норрис пересечет финишную черту пятым, а Ферстаппен – шестым.
    - Норрис финиширует шестым, а Ферстаппен – седьмым.
    - Норрис на седьмом месте, а Ферстаппен – на восьмом.
    - Норрис финиширует восьмым, а Ферстаппен – девятым.
    - Норрис финиширует девятым, десятым или вовсе не получит очков.

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Макс Ферстаппен (147)Гонка (191)

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