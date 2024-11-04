Перспективы досрочного титула Ферстаппена в Лас-Вегасе

Это случится, если в Лас-Вегасе:
- Ферстаппен финиширует на первой строчке, опередив Норриса.
- Норрис финиширует вторым, а Ферстаппен займет третье место, заработав бонусный пункт за лучший круг.
- Норрис приедет третьим, при условии что Ферстаппен будет четвертым и заработает дополнительный пункт.
- Норрис будет четвертым, а Ферстаппен – пятым.
- Норрис пересечет финишную черту пятым, а Ферстаппен – шестым.
- Норрис финиширует шестым, а Ферстаппен – седьмым.
- Норрис на седьмом месте, а Ферстаппен – на восьмом.
- Норрис финиширует восьмым, а Ферстаппен – девятым.
- Норрис финиширует девятым, десятым или вовсе не получит очков.