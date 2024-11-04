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Перспективы досрочного титула Ферстаппена в Лас-Вегасе

За три гонки до завершения текущего сезона Макс Ферстаппен обходит Ландо Норриса на 62 пункта. Оставшиеся соревнования обещают разыграть 86 очков, но именно на предстоящем этапе в Вегасе Ферстаппен может выиграть титул заранее.