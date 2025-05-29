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Форум о подержанных автомобилях: 19 июня представим всю информацию о машинах с пробегом

Российский рынок подержанных автомобилей на пике: новые данные и тренды. Форум о вторичных машинах от АВТОСТАТ в Москве 19 июня 2025 года. Регистрация уже открыта!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2025, 12:43·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Данные агентства «АВТОСТАТ» показывают: за 4 месяца 2025 года объем рынка подержанных легковых автомобилей достиг 1 775,3 тыс. единиц, тогда как новых машин было продано всего 349 тыс. штук. Таким образом, соотношение вторичного и первичного рынков составило 5:1.

Интересно, что это соотношение в разные периоды времени колебалось: встречались цифры как 3:1, так и 4:1, и даже 8:1! Поменялась обстановка в зависимости от множества факторов, оказывающих воздействие на автомобильный рынок. Более детальное изучение всех тонкостей вторичного рынка будет доступно на форуме автобизнеса под названием «Used Cars Forum – 2025. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который пройдет при участии агентства «АВТОСТАТ» 19 июня в Москве. Это уже девятый по счету форум, посвященный подержанным авто, которые снова оказываются в центре внимания не только покупателей, но и автодилеров, а также компаний, занимающихся лизингом, кредитованием и страхованием.

В течение форума участники представят общий анализ автомобильного и финансового рынков, поделятся дилерским опытом продажи подержанных машин, расскажут об эффективных стратегиях продаж и программам производителей в сфере бывших в употреблении авто.

Одной из важных тем будет уделять внимание по мере увеличения присутствия китайских моделей на российском рынке — их все более частому присутствию на аукционах о продаже подержанных автомобилей. Поэтому наши специалисты обсудят остаточную стоимость китайских машин, а также другие важные аспекты.

Форум пройдет в привычных форматах: офлайн и онлайн. Регистрация на мероприятие уже открыта. Дополнительную информацию можно найти на сайте usedcars.autostat.ru.

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