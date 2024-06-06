Расшифровываем программу «Форум по автомобилям с пробегом - 2024»!

В Москве 20 июня состоится восьмой ежегодный форум «Used Cars Forum - 2024», организованный агентством «АВТОСТАТ». Мероприятие соберет ведущих дилеров, автопроизводителей, страховщиков, кредиторов, специалистов по автомобильным аукционам, а также IT-экспертов, объединенных общим интересом к автомобильному бизнесу.

Участники форума смогут услышать мнение спикеров и экспертов отрасли, получить актуальную информацию, делиться опытом и наработками, необходимыми для успешного функционирования на вторичном рынке автомобилей.

Организаторы обещают обширный аналитический обзор рынка подержанных автомобилей, который представит исполнительный директор «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Директор по новым проектам Данил Пивоваров поделится статистической информацией о влиянии новых геополитических и экономических факторов на дилерский сегмент данной отрасли.

В условиях серьезных изменений российского авторынка многие автопроизводители и дистрибьюторы вынуждены были пересмотреть свою работу с подержанными автомобилями. Тем не менее, некоторые из них сохраняют или восстанавливают свои программы. На форуме будет рассказано о работе программы LADA Selection, а также о роли финансовых учреждений в подобных проектах.

Одним из важных аспектов в продаже подержанных автомобилей является кредитование. Форум выделит большое внимание этой теме, обсудит новые условия, вызовы и финансовые инструменты, способствующие устойчивому развитию рынка.

В рамках круглого стола «Insurance & Used Car. Мини-каско vs франшиза» будет рассмотрено страхование автомобилей с пробегом при участии представителя Энергогарант - Станислава Королева. Также будут обсуждены вопросы выбора места для приобретения автомобилей и оптимизации работы с автовыкупом с участием экспертов и профессионалов отрасли.

Участие в форуме автобизнеса «Used Cars Forum - 2024» доступно как в офлайн, так и в онлайн формате. Чтобы получить более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие, посетите официальный сайт.