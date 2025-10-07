Редкий экземпляр: ВАЗ-2107 2010 года с пробегом 6,6 тыс км за 575 000 рублей

В Московской области выставлен на продажу редкий ВАЗ-2107 черного цвета 2010 года выпуска, сохранившийся практически в идеальном состоянии. Автомобиль привлек внимание своим минимальным пробегом — всего 6,6 тысячи километров.

Судя по состоянию, машина практически не использовалась. На кузове отсутствуют следы серьезной эксплуатации, не обнаружено и характерных для данной модели следов коррозии. На автомобиле установлены оригинальные покрышки, а также сохранилась заводская запаска. Всё это подтверждает бережное отношение владельца к транспортному средству.

Автовладелец отмечает, что ВАЗ-2107 все это время находился в гараже. Благодаря такому хранению автомобиль остался в практически первозданном виде и напоминает «капсулу времени».

Под капотом находится 1,6-литровый инжекторный двигатель с мощностью 75 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач, что было стандартом для этой модели в 2010 году. Такое сочетание обеспечивает надежность и простоту в эксплуатации.

Стоимость этого уникального экземпляра составляет 575 тысяч рублей. Несмотря на высокую цену для ВАЗ-2107, коллекционеры и ценители классических автомобилей могут рассматривать этот лот как возможность приобрести редкий артефакт, сохранившийся в исключительном состоянии. Подобные предложения встречаются крайне редко.

Источник: a.d-cd.net.