Уникальная длительная гарантия для модельной линейки EXLANTIX в России

Восьмилетняя гарантия распространяется на все основные узлы и агрегаты автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, рулевой механизм, радиаторы, приводные валы, рычаги подвески, подшипники и т.д. а также на производственные дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею гарантия распространяется в течение 8 лет или 160 000 км. Это предложение является одним из лучших на рынке и подчеркивает уверенность компании в качестве своей продукции и ее надежности.

Автомобили EXLANTIX будут официально представлены в более чем 40 шоурумах EXEED, сертифицированных для профессионального технического обслуживания моделей EXLANTIX с использованием специализированного диагностического оборудования, русифицированного программного обеспечения и оригинальных запасных частей. Дилерская сеть EXEED станет самой большой дилерской сетью по обслуживанию гибридных и электрических автомобилей.

Для удобства клиентов на официальном сайте создана обширная карта зарядных станций в России и СНГ с актуальными статусами в реальном времени. Зарядить электромобиль также можно на территории дилерских центров с гарантированной доступностью и комфортом.

Кроме того, владельцам EXLANTIX будут доступны особые привилегии, которые включают бесплатные парковки на охраняемых паркингах в крупных городах, услуги безлимитного автоконсьержа, восьмилетнего пакета помощи на дороге. Для всех клиентов осуществляется поддержка 24/7, гарантируя прием автомобиля на сервисное обслуживание в день обращения и профессиональную помощь в любое время и ставя качество обслуживания на первое место.

Линейка EXLANTIX сочетает в себе передовые технологии комфорта, безопасности и экологичности, что соответствует самым высоким стандартам в отрасли. С запуском инновационного гибридного кроссовера EXLANTIX ET в апреле и беспрецедентной гарантийной программой, EXEED продолжит укрепление своих лидирующих позиций в премиум-сегменте.