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UniCredit станет новым партнёром Ferrari, сменив Santander.

Команда Ferrari приняла решение о завершении сотрудничества с испанским банком Santander после ухода Серхио Переса. Это было озвучено ранее. Новым партнёром итальянской гоночной конюшни станет банк UniCredit.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2024, 16:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Ferrari приняла решение о завершении сотрудничества с испанским банком Santander после ухода Серхио Переса. Это было озвучено ранее. Новым партнёром итальянской гоночной конюшни станет банк UniCredit.

Согласно информации, долгосрочное партнерство с UniCredit начнется в 2025 году. До этого момента Ferrari будет сотрудничать с Santander до конца текущего года.

На данный момент подробности нового соглашения с UniCredit пока не были оглашены. Более подробная информация может быть представлена позже.

Источник

Ferrari (202)

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