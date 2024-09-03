UniCredit станет новым партнёром Ferrari, сменив Santander.

Команда Ferrari приняла решение о завершении сотрудничества с испанским банком Santander после ухода Серхио Переса. Это было озвучено ранее. Новым партнёром итальянской гоночной конюшни станет банк UniCredit.

Согласно информации, долгосрочное партнерство с UniCredit начнется в 2025 году. До этого момента Ferrari будет сотрудничать с Santander до конца текущего года.

На данный момент подробности нового соглашения с UniCredit пока не были оглашены. Более подробная информация может быть представлена позже.