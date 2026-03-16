Великобритания получает 1 000 новых зарядных станций для электромобилей благодаря многомиллионным инвестициям

В Великобритании стартовал масштабный проект по развитию инфраструктуры общественных зарядных станций для электромобилей. В рамках этого проекта планируется установить 1 000 новых зарядных мест на 28 объектах, включая будущий крупнейший в стране зарядный хаб на территории торгового центра Bluewater в Кенте.

Компания RAW Charging заключила партнёрское соглашение с Landsec — оператором 28 торговых и развлекательных комплексов, в числе которых Bluewater, Gunwharf Quays в Портсмуте и White Rose Shopping Centre в Лидсе. Совместные инвестиции в развитие общедоступной сети зарядных станций составят 24,5 миллиона фунтов стерлингов. Соглашение рассчитано на 20 лет и предусматривает не только расширение сети, но и масштабную замену и модернизацию устаревшего оборудования, которое уже не отвечает современным требованиям по скорости, надёжности и доступности.

Часть зарядных станций уже введена в эксплуатацию. В ближайшие годы планируется установить 554 быстрых AC-зарядок и 446 скоростных DC-устройств. Из них 200 зарядных мест появятся на территории Bluewater. Первый этап проекта — запуск нового ультраскоростного хаба на 24 места — намечен на это лето. Представитель RAW Charging сообщил Auto Express, что завершение основного этапа работ ожидается в 2027–2028 годах.

В компании отмечают, что обновления позволят сократить время зарядки и обеспечат посетителям торговых центров и арендаторам доступ к современным технологиям и высокому уровню обслуживания. Сеть будет полностью совместима с оплатой по бесконтактным картам и всеми основными приложениями для зарядки электромобилей.



Фото: autoexpress

На сегодняшний день RAW Charging уже обслуживает ряд значимых объектов, включая организации National Trust и Merlin Entertainments, управляющую такими популярными парками, как Legoland Windsor, Chessington World of Adventures и Alton Towers.