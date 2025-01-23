Центральное зарядное устройство для электромобилей в Великобритании подвергается подрыву из-за ошибочной стратегии.

Цель правительства установить 300 000 общедоступных зарядных устройств к 2030 году может оказаться катастрофически недостаточной по сравнению с необходимым количеством. Утверждается, что недостаток стратегического планирования приводит к тому, что деньги налогоплательщиков выбрасываются на неправильные типы зарядных устройств, поскольку муниципалитеты спешат увеличить количество низкомощных уличных точек подключения, не удовлетворяя растущий спрос на высокомощные ультра-быстрые зарядные хабы.

Согласно последнему моделированию Министерства транспорта, Великобритании понадобится от 250 000 до 550 000 общедоступных зарядных устройств для электромобилей к 2030 году, чтобы справиться с запретом правительства на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания и переходом на полностью электрический автопарк.

Это означает, что достижение цели правительства в 300 000 зарядных устройств может оставить водителей Великобритании практически с половиной от фактически необходимого количества зарядных станций. Но некоторые эксперты говорят, что проблема усугубляется недостаточным рассмотрением типа и местоположения ультра-быстрого заряда, которые все чаще требуют владельцы электромобилей, а также отсутствием конкретной стратегии по обеспечению инфраструктуры для сельских сообществ.

По словам генерального директора по обеспечению зарядки Be.EV Асифа Гафура, официальное внимание к числовым показателям означает, что местные власти спешат устанавливать низкомощные уличные зарядные станции вместо создания необходимой инфраструктуры для водителей.

«К сожалению, правительственная политика через LEVI [фонд местной инфраструктуры для электромобилей правительства] поощряет количество, и это самое большое расточительство денег налогоплательщиков, которое мы когда-либо видели», - говорит решительный генеральный директор о фокусе на зарядке типа уличного фонаря.