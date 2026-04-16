Автомобили, произведённые в Великобритании, могут лишиться поддержки ЕС из-за нового закона «Сделано в Европе»

Автомобильная промышленность Великобритании обратилась к Европейскому союзу с призывом пересмотреть планы по введению нового законодательства, которое может лишить автомобили, комплектующие и аккумуляторы для электромобилей, произведённые в Великобритании, равных стимулов на европейском рынке.

В соответствии с предложенным Евросоюзом законом Industrial Accelerator Act (IAA), продукция, признанная произведённой в Европе, получит ряд преимуществ. Среди них – доступ к государственным грантам, налоговые льготы для корпоративных автопарков, а также дополнительные кредиты по выбросам CO2 для компактных автомобилей длиной менее 4,2 метра. Подобные изменения призваны укрепить европейскую промышленность и повысить её конкурентоспособность на фоне наплыва более дешёвых моделей из Китая.

Однако автомобили, собранные на территории Великобритании, в рамках текущих соглашений не смогут претендовать на эти льготы. Эксперты отрасли отмечают, что это может ослабить торговое сотрудничество между Британией и ЕС, объём которого оценивается примерно в 70 миллиардов фунтов стерлингов. Особенно остро стоит вопрос корпоративных автопарков, ведь на них приходится около 60 процентов рынка новых автомобилей в Европе.

Генеральный директор британского общества автопроизводителей и продавцов Mike Hawes выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он отметил: «Brexit put the resilience of our shared industry under enormous stress but manufacturers have overcome those challenges to grow our trade in electrified vehicles alone to record levels».

Далее он подчеркнул: «If the Industrial Accelerator Act proceeds as drafted, it threatens to reverse progress, undermining the Trade and Cooperation Agreement all sides worked so hard to deliver and jeopardise our respective competitiveness, damaging jobs, investment and innovation».

Для справки: в 2025 году 57 процентов автомобилей, произведённых в Великобритании, экспортировались в страны Евросоюза, причём большая их часть оснащалась двигателями внутреннего сгорания. Между тем, запуск производства нового электромобиля Nissan Leaf в Сандерленде, а также скорый старт выпуска нового Nissan Juke EV, делают получение стимулов для электрокаров на рынке ЕС крайне важным для будущего успеха британской автомобильной промышленности.