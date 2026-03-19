Уитли: Китайская трасса продемонстрировала слабости Audi

В воскресенье на Гран-при в Шанхае команда Audi вновь столкнулась с трудностями — на старт вышел только один пилот. Как и ранее в Мельбурне, в Китае коллектив не смог выставить обоих гонщиков: на машине Габриэля Бортолето была обнаружена неисправность силовой установки уже на стартовой решётке, после чего автомобиль откатили в боксы.

Руководитель команды Джонатан Уитли после завершения гонки прокомментировал ситуацию. По его словам, шанхайская трасса обнажила недостатки двигателя, которые связаны с надежностью и управляемостью болида.

«Такой результат очень разочаровывает», — отметил Джонатан Уитли. Он подчеркнул, что это уже второй этап подряд, когда Audi не удаётся выставить оба автомобиля на старт. Команда принесла извинения Габриэлю Бортолето и отметила, что теперь основной приоритет — работа над повышением надежности техники.

По словам Уитли, сложная конфигурация китайской трассы выявила проблемные зоны сразу в нескольких аспектах. Кроме того, Audi всё ещё не удалось устранить трудности с управляемостью силовой установки. Это привело к тому, что во время гонки у Нико Хюлкенберга неоднократно возникали сложности на выходе из шестого поворота.

Уитли также рассказал о встрече с Маттиа Бинотто, в ходе которой команда провела тщательный анализ возникших проблем. По итогам обсуждения принято решение сконцентрироваться на доработке силовой установки в следующем этапе развития болида, поскольку именно в этой области остаётся немало нерешённых задач.

На вопрос о возможности поставок двигателей клиентским командам для сбора дополнительной информации, Уитли ответил, что Audi пока не готова к такому шагу. Он отметил: «Давайте будем реалистами. Если сравнить количество километров, которое команды с моторами Mercedes проехали на зимних тестах, то этот показатель примерно в четыре раза выше нашего. Тем не менее, у нас не возникло серьёзных проблем с надёжностью, и мы сумели провести значительный объём испытаний».