Главная Новости Toyota Toyota Alphard в опасности: минивэн от АВТОВАЗа появится на рынке в 2025 году
Новости

Toyota Alphard в опасности: минивэн от АВТОВАЗа появится на рынке в 2025 году

По информации, полученной от вице-президента компании «АвтоВАЗ» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, на следующий год запланирована премьера концептуальной версии будущего минивэна от LADA.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.10.2024, 13:11·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

По информации, полученной от вице-президента компании «АвтоВАЗ» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, на следующий год запланирована премьера концептуальной версии будущего минивэна от LADA. В настоящее время работа над этим проектом находится на стадии разработки и концептуализации, отметил топ-менеджер.

Новая модель будет дополнением к серии автомобилей «Ларгус» в линейке производителя. По словам представителей «АвтоВАЗа», анонс ожидаемого минивэна будет сделан за полгода до его официального выхода на рынок. Этот автомобиль заменит китайские модели, которые в настоящее время продаются на российском автомобильном рынке.

Дмитрий Костромин также не исключил возможности того, что в будущем «АвтоВАЗ» рассмотрит возможность представить на рынке собственные пикапы.

Ранее стало известно, что внедорожник Lada Niva Sport проходит испытания в горных условиях.

Источник

Toyota (227)Новости (63)Планы (19)Минивэн (30)Toyota планы (2)Toyota Alphard (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация