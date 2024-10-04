Toyota Alphard в опасности: минивэн от АВТОВАЗа появится на рынке в 2025 году

По информации, полученной от вице-президента компании «АвтоВАЗ» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, на следующий год запланирована премьера концептуальной версии будущего минивэна от LADA. В настоящее время работа над этим проектом находится на стадии разработки и концептуализации, отметил топ-менеджер.

Новая модель будет дополнением к серии автомобилей «Ларгус» в линейке производителя. По словам представителей «АвтоВАЗа», анонс ожидаемого минивэна будет сделан за полгода до его официального выхода на рынок. Этот автомобиль заменит китайские модели, которые в настоящее время продаются на российском автомобильном рынке.

Дмитрий Костромин также не исключил возможности того, что в будущем «АвтоВАЗ» рассмотрит возможность представить на рынке собственные пикапы.

Ранее стало известно, что внедорожник Lada Niva Sport проходит испытания в горных условиях.