Сколько будет стоить удаленный запуск в автомобиле Mazda?

Недавно знаменитую компанию Mazda охватила волна недовольства со стороны клиентов из-за внедрения неожиданной новшества – обязательной подписки для доступа к определенным услугам. Известный защитник прав потребителей, Луи Россманн, остро критикует автопроизводителя, назвав несколько шагов, приведших к его негодованию. Однако, как оказалось, у владельцев автомобилей Mazda все же есть способ обойти это новшество.

Ранее японская компания предлагала клиентам подключенные услуги, содержащие в себе несколько функций, включая удаленный запуск, без необходимости заключения подписки.

Однако в какой-то момент компания обратилась к своим клиентам с уведомлением о том, что данные услуги будут доступны только на платной основе в будущем.

Следует отметить, что здесь говорится о двух разных типах удаленного запуска. Первый способ известен многим – это использование обычного брелока для запуска машины. Второй способ предполагает использование другого устройства, например, смартфона, для запуска автомобиля. В данном случае подключенные услуги выполняют более серьезную работу.

Предметом обсуждения стал факт, что Mazda ранее предоставляла первый тип удаленного запуска с помощью брелока. Теперь же компания перешла исключительно ко второму способу, где автомобиль запускается с телефона через их подключенные сервисы за ежемесячную плату в размере 10 долларов, что составляет 927 рублей.

Не так давно в прессе появилась информация о судебном иске в отношении компании Mazda. Один из клиентов подал иск, утверждая, что инструкция "Нажмите тормоз, чтобы начать движение" слишком сложна для его понимания. Иск был подан после того, как дочь мужчины случайно перевела автомобиль на нейтраль и не предотвратила его движение. В новом иске отмечается, что автомобили последних моделей Mazda могут иметь потенциально опасный дефект.