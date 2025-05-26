Какие привычки водителей вредят автомобилю? Эксперт дал исчерпывающий список

Некоторые на первый взгляд безобидные привычки водителей могут спровоцировать серьёзные поломки автомобиля. Автоэксперт Игорь Серебряков в беседе с журналистами издания «За рулём» рассказал о том, что медленно, но верно убивает «железного друга».

Одной из самых опасных привычек является постоянное нажатие педали газа в пол, особенно при остывшем двигателе. Так можно навредить мотору и коробке передач.

Нельзя резко тормозить в городских условиях. Это ускоряет износ тормозных колодок, дисков и покрышек.

Специалист также предостерёг от езды с почти пустым баком. Топливный насос охлаждается бензином, а нехватка горючего ведёт к перегреву и поломке.

Некоторые автолюбители грешат ездой по неровному дорожному покрытию на высокой скорости. Также не стоит оставлять транспортное средство на парковке с вывернутыми колёсами. Так нагрузка на рулевой механизм остаётся даже в режиме парковки. Это способствует быстрому износу рулевых тяг и насоса гидроусилителя.

Опасно пренебрегать прогревом двигателя в холодный сезон. Движение на авто, которое не набрало рабочую температуру, грозит поломкой мотора, резюмировал эксперт.

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