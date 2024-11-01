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УАЗ начал продажи обновленного внедорожника «Хантер». Автомобиль показали на фотографиях.

Пресс-служба отечественного автозавода объявила о начале продаж нового российского внедорожника «Хантер» с обновленным двигателем.
А
Антон Звонкий
01.11.2024, 11:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Пресс-служба отечественного автозавода объявила о начале продаж нового российского внедорожника «Хантер» с обновленным двигателем. Теперь под капотом этой модели можно найти 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro, который соответствует экологическому стандарту «Евро-5». Мощность нового двигателя увеличена на 25% до 149,6 лошадиных сил, а крутящий момент вырос на 15% до 235 Нм.

Новый «Хантер» с улучшенным двигателем доступен по цене 1,53 миллиона рублей. Эта модель представляет собой прочный рамный внедорожник, готовый к трудным условиям эксплуатации.

Помимо «Хантера», в планах компании на 2025 год появление новой модификации внедорожника «Патриот». В настоящее время специалисты активно работают над этим проектом, привлекая к сотрудничеству дизайнеров из Sollers Engineering.

Ранее стало известно, что в сети появились первые рендеры обновленного российского внедорожника УАЗ «Патриот», демонстрирующие возможный дизайн обновленной модели.

Фото: Carsweek.ru

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