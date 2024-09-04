В августе УАЗ продал почти 3 тысячи автомобилей.

Ульяновский автозавод сообщил аналитическому агентству «АВТОСТАТ», что по итогам августа 2024 года было реализовано 2993 автомобиля на отечественном рынке. Данную информацию раскрыла пресс-служба компании «Соллерс».

Наибольшее количество проданных машин приходится на линейку коммерческих автомобилей СГР, их число достигло отметки в 1336 единиц, что составляет 45% от общего продаваемого объема.

Следом за коммерческими автомобилями идет флагманский внедорожник УАЗ под названием «Патриот», который нашел своих 763 владельца. На третьем месте идут легкий грузовик «Профи» (455 шт.) и «Пикап» (370 шт.), а самую последнюю позицию среди пятерки лидеров занимает внедорожник «Хантер» с результатом в 69 проданных машин.

Ранее отмечалось, что популярный УАЗ «Буханка» с двигателем, соответствующим экологическому стандарту «Евро-5», вернулся на автомобильный рынок России, по данным агентства "АВТОСТАТ".