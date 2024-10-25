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УАЗ готовит серьезные улучшения для своего флагманского внедорожника. Подробности об обновлениях.

Ульяновский автозавод собирается вывести на рынок обновленный внедорожник «Патриот» уже в последний квартал 2025 года.
РедакцияР
Редакция
25.10.2024, 12:12·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Ульяновский автозавод собирается вывести на рынок обновленный внедорожник «Патриот» уже в последний квартал 2025 года. По информации, полученной изданием «Известия», флагманский автомобиль от УАЗ претерпит изменения во внешности, интерьере и механической части.

Согласно данным, основным новшеством в обновленной версии «Патриота» станет установка 2,0-литрового дизельного двигателя JAC мощностью 130 лошадиных сил (288 Ньютон-метров). Этот двигатель будет оснащен цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров, а также будет комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой от Заволжского моторного завода и электромеханической раздаточной коробкой.

Внешний вид автомобиля получит обновление за счет применения светодиодных фар, а в салоне изменения затронут переднюю панель и центральный тоннель. Кроме того, производитель планирует заменить рулевое управление на совершенно новое рулевое колесо небольшего диаметра с утолщениями для удобного хвата, модернизированными блоками управления бортовой электроникой и безопасной подушкой.

Напомним, что последний раз модель УАЗ «Патриот» проходила процесс обновления в 2016 году. В то время автомобиль получил новую решетку радиатора, переднюю панель, ручку коробки передач, а также регулируемую рулевую колонку и несколько других доработок, сделавших автомобиль еще более функциональным и современным.

Ранее стало известно о том, что УАЗ готовит к выпуску несколько новых моделей. Среди них — модернизированный «Буханка» с обновленным двигателем, «Хантер» с двигателем от «Патриота» и дизельная версия модели «Профи».

Источник

УАЗ (55)

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