С начала года УАЗ выпустил 28,5 тысячи автомобилей

Ведущий российский производитель автомобилей, Ульяновский автозавод, зафиксировал рекордные показатели выпуска по итогам 9 месяцев текущего года. Согласно информации, полученной агентством «АВТОСТАТ» от пресс-службы компании «Соллерс», на конвейере было смонтировано целых 28515 автомобилей.

Крупнейшая часть производства пришлась на семейство коммерческих автомобилей СГР – 10926 машин. Популярный внедорожник УАЗ под названием «Патриот» уступил лидерство, но все равно был выпущен в внушительном количестве – 8449 экземпляров. На третьем месте идет легкий грузовик «Профи» с выпуском 4670 штук, за ним следует модель «Пикап» (4013 шт.), а замыкает топ-5 популярных автомобилей внедорожник «Хантер» – 457 машин.

Согласно предыдущим данным, опубликованным агентством «АВТОСТАТ», за отчетный период УАЗ реализовал 26040 автомобилей на внутреннем рынке России. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.