УАЗ внезапно увеличил стоимость всех своих автомобилей в мае

В мае цены на 35 тысяч стали выше, чем у автомобилей Старого грузового ряда (СГР), таких как «Буханка», и у внедорожников «Хантер».

Все эти транспортные средства оснащены бензиновыми двигателями, соответствующими стандартам экологии «Евро-2».

УАЗ «Патриот», к примеру, может комплектоваться таким же двигателем, а также имеет доступ к моторам «Евро-5». За эту возможность для данного внедорожника пришлось добавить 50 тысяч. Такую же сумму подорожал УАЗ «Пикап». Интересно, что изменение цен не зависит от типа установленного двигателя - старого или современного.

Наибольшее увеличение цены получили УАЗы из коммерческой линейки «Профи». Сегодня такие автомобили доступны в различных вариантах кузовов. В них могут устанавливаться моторы стандартов «Евро-2» и «Евро-5». В мае цена увеличилась на 60 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Ульяновский автомобильный завод активно увеличивает объем производства в 2024 году.