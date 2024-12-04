Прошлый месяц компания УАЗ продала 2,7 тысячи машин.

На протяжении ноября текущего года на отечественном рынке было продано 2 665 автомобилей, произведенных на Ульяновском автозаводе. Это стало частью общего успеха завода, который в 2024 году реализовал 31 582 машины. Информацию о данных цифрах предоставил источник внутри предприятия, сообщило агентство «АВТОСТАТ».

Статистика продаж за прошлый месяц показала, что наиболее востребованными автомобилями оказались коммерческие машины СГР, объем продаж которых достиг 1020 единиц. На втором месте по популярности оказался флагманский УАЗ «Патриот», приобретенный 810 покупателями. Также в лидерах продаж можно выделить легкий грузовик «Профи» (432 шт.) и «Пикап» (390 шт.). Замыкает пятерку топ-моделей внедорожник «Хантер» с количеством проданных 13 автомобилей.

По данным ранее опубликованным агентством «АВТОСТАТ», в планах Ульяновского автозавода на 2025 год - выпуск дизельной версии УАЗ «Профи» (в том числе модификации «Полуторка» и 4x4) и бензинового «Патриота» с обновленной механической коробкой передач. Кроме того, планируется представить обновленную версию этих автомобилей.