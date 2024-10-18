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УАЗ рассказал о внесенных изменениях после полученной критики

Заводоуправление УАЗ отреагировало на критику, поступившую после поломок автомобилей компании в зоне военных действий.
РедакцияР
Редакция
18.10.2024, 06:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Заводоуправление УАЗ отреагировало на критику, поступившую после поломок автомобилей компании в зоне военных действий.

По информации пресс-службы предприятия, ведется постоянная работа по улучшению качества сборки автомобилей в целом и отдельных компонентов в частности. Основное внимание сейчас уделяется технической части - проводится адаптация двигателя, а также специалисты решают проблемы с коробкой передач.

Большое внимание уделяется и обновлению системы безопасности. Внесенные изменения проходят обязательные дорожные испытания. Недавно были поставлены автомобили с улучшенной системой подачи топлива и дополнительной защитой от FPV-дронов в зону военных действий.

Кроме того, специалисты организовали семинар для военнослужащих в зоне военных действий на тему технического обслуживания автомобилей УАЗ.

Фото: Carsweek.ru

Одновременно эксперты проанализировали затраты на содержание автомобиля УАЗ «Пикап». Напомним, что это на данный момент самый доступный пикап на автомобильном рынке России.

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