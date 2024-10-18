УАЗ рассказал о внесенных изменениях после полученной критики

Заводоуправление УАЗ отреагировало на критику, поступившую после поломок автомобилей компании в зоне военных действий.
По информации пресс-службы предприятия, ведется постоянная работа по улучшению качества сборки автомобилей в целом и отдельных компонентов в частности. Основное внимание сейчас уделяется технической части - проводится адаптация двигателя, а также специалисты решают проблемы с коробкой передач.
Большое внимание уделяется и обновлению системы безопасности. Внесенные изменения проходят обязательные дорожные испытания. Недавно были поставлены автомобили с улучшенной системой подачи топлива и дополнительной защитой от FPV-дронов в зону военных действий.
Кроме того, специалисты организовали семинар для военнослужащих в зоне военных действий на тему технического обслуживания автомобилей УАЗ.
Одновременно эксперты проанализировали затраты на содержание автомобиля УАЗ «Пикап». Напомним, что это на данный момент самый доступный пикап на автомобильном рынке России.