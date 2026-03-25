Российские пикапы Sollers получат новое антикоррозийное покрытие для борьбы с реагентами и ржавчиной

На площадке группы «Соллерс» в Ульяновске вскоре начнет функционировать современная камера для нанесения защитного покрытия из поликарбамида на грузовые отсеки пикапов Sollers ST6 (СТ6) и Sollers ST8 (СТ8). Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе компании, в дальнейшем аналогичное покрытие планируется применять и на модели УАЗ «Пикап».

В настоящий момент специалисты проводят пусконаладочные работы нового участка. Ожидается, что запуск камеры в эксплуатацию состоится в апреле текущего года.

Используемый материал — современный эластомерный поликарбамид — отличается повышенной стойкостью к механическим воздействиям. Такое покрытие призвано обеспечить долгий срок службы и эффективную защиту грузового отсека автомобилей даже при интенсивной эксплуатации. Кроме того, производитель утверждает, что поликарбамидное покрытие создает надежный барьер от влаги, химических реагентов и появления ржавчины, благодаря гидроизоляционным и антикоррозийным свойствам.

В компании особо отмечают, что по своему сочетанию механической прочности и химической устойчивости новое покрытие опережает по качеству ранее применявшиеся полиуретановые материалы «Раптор».

Следует добавить, что совсем недавно группа «Соллерс» объявила о старте производства новых сидений для пикапов Sollers ST6 (СТ6) и Sollers ST8 (СТ8) на промышленной площадке УАЗ. Мощности линии позволяют выпускать до 40 тысяч комплектов в год, а партнером этого производственного проекта стала компания «Автодом».

Также стало известно, что группа «Соллерс» планирует уже в апреле открыть еще одну производственную линию, где будут изготовляться рулевые колёса, подушки и ремни безопасности, а также электронные блоки управления для автомобильной техники. Все новые объекты размещены на индустриальной территории УАЗ.

Автор: Иван Бахарев