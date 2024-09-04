УАЗ «Профи» обновлен, но цена осталась прежней

В сентябре УАЗ представил обновленные версии грузовиков «Профи» с белым светом дневных ходовых огней на светодиодах. Об этом сообщили в официальной пресс-службе отечественного автопроизводителя.

Теперь каждый грузовичок оснащен девятью LED-элементами, что делает светотехнику не только более современной, но и менее подверженной накаливанию. Благодаря этому пластик фар сохранит прозрачность на протяжении всего срока эксплуатации. Кроме того, светодиоды обеспечивают лучшую видимость в темное время суток и в условиях плохой видимости на дороге во время дождя или тумана.

Ранее у грузовиков УАЗ использовались ДХО с двухнитевыми лампами накаливания. Хотя на сухих дорогах такой свет в целом устраивал владельцев, в сложных погодных условиях возникали определенные трудности.

Новые дневные ходовые огни спроектированы для всего срока службы грузовика, сохраняя при этом стандартную конфигурацию блок-фар и оригинальные посадочные места.

Также было объявлено, что в сентябре 2024 года рамный внедорожник УАЗ «Хантер» вошел в рейтинг десяти самых доступных автомобилей на российском автомобильном рынке.