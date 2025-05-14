Как выглядит УАЗ «Профи», преобразованный в автодом

На базе УАЗ «Профи» нижегородская компания «Универсал НН» готовится представить автодом, сообщают «Известия». Пока специалисты не определились, как будет организована спальная зона внутри.

Разработчики рассмотрели три варианта исполнения, из которых выберут наиболее подходящий. Концепция автодома была тщательно проработана, учитывая специфику этого типа автомобилей. Конфигурация должна соответствовать базовым требованиям данного вида транспорта и ожиданиям потенциальных покупателей.

В настоящее время разработчики изучают потенциал рынка, анализируют перспективы и возможные направления развития автодома на базе «Профи». Этот анализ необходим для дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности мелкосерийного производства подобных модификаций.

Ранее было объявлено о начале крупных работ по модернизации и улучшению УАЗа.