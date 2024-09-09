УАЗ представил россиянам новую уникальную страховку для автомобилей. Ее нет ни у кого.

Ульяновский автозавод представил новую программу страхования для владельцев УАЗов под названием «УАЗ каско+». Она отличается от традиционных программ защиты транспортных средств уникальным набором страховых случаев.

По новой программе владельцы УАЗов смогут получить компенсацию в случае опрокидывания автомобиля, столкновения с деревом, провала под лед, гидроудара или повреждения животными. При этом ремонт после страхового случая можно будет производить только на официальной сервисной станции.

Стоимость страховки будет рассчитываться с учетом различных факторов, таких как стаж и возраст владельца транспортного средства. Однако заключить договор по новой программе сможет лишь собственник, который купил новый автомобиль УАЗ. Срок действия полиса составит 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод готовит к выпуску несколько новых моделей, которые появятся на рынке в 2025 году. Подробности о новинках будут представлены позже, как отметили в пресс-службе предприятия.