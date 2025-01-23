УАЗ улучшил процесс окраски автомобилей

На Ульяновском автомобильном заводе запустили в эксплуатацию обновленную линию окраски, об этом сообщают в прессе, ссылаясь на свои источники на предприятии.

Было установлено новое оборудование в цеху, предназначенное для грунтования автомобилей марок УАЗ и Sollers. Оно значительно повысит качество предварительной обработки автомобилей перед окраской и сделает производственный процесс более эффективным.

Новое оборудование представляет собой современные роботы, которые равномерно наносят грунт на всю поверхность кузова автомобиля в два слоя. Этот метод грунтовки обеспечит лучшее качество и долговечность лакокрасочного слоя, рассказал источник на заводе.

Первые автомобили, пройдя через эту новую систему окраски, скоро покинут конвейер завода и поступят к покупателям в ближайшие недели.

Напомним, что за 2024 год Ульяновский автозавод продал в России 35 975 автомобилей. В 2025 году планируется обновление модельного ряда компании. Например, в марте на российском рынке появится УАЗ «Профи» модели «Полуторка» с дизельным мотором и 6-ступенчатой коробкой передач в заднеприводной версии. В четвертом квартале также ожидается выпуск полноприводной версии. Также к концу года на УАЗ «Патриот» установят новую 6-ступенчатую механическую коробку передач, которая будет доступна с дизельным и бензиновым двигателями. В будущем на флагманской модели УАЗ появится автоматическая коробка передач, хотя точные сроки пока не называются.