УАЗ готовит масштабное обновление для своего главного внедорожника: раскрыты новые детали изменений

Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок обновленные внедорожники УАЗ «Патриот» уже к осени текущего года. Флагманская модель впервые за последнее десятилетие получит дизельный двигатель, а также будет оснащена современной шестиступенчатой механической коробкой передач. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе предприятия.

В настоящее время специалисты завода проводят ходовые испытания модернизированных автомобилей. Планируется, что новые версии внедорожника преодолеют не менее 100 тысяч километров в различных дорожных и климатических условиях. В ходе тестов особое внимание уделяется проверке надежности работы новых компонентов и агрегатов на сложных участках дорог.

Ключевым техническим новшеством станет 2,0-литровый дизельный двигатель от JAC, который развивает 136 л. с. мощности и 320 Нм крутящего момента. Мотор будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач китайского производства, ранее не устанавливавшейся на эту модель. Аналогичная трансмиссия будет применяться и на бензиновом варианте внедорожника с 2,7-литровым двигателем ZMZ Pro мощностью 150 л. с.

В компании отмечают, что шестая передача позволит снизить расход топлива и улучшить разгонные характеристики автомобиля. Механическая трансмиссия будет доступна в двух модификациях: версия LC6T32 предназначена для дизельного мотора объемом 2,0 литра, а вариант ML637С — для бензинового двигателя мощностью 150 л. с. Производство этих коробок передач организовано на предприятии «Автодеталь-Сервис» в Ульяновске.

Внешний облик обновленного УАЗ «Патриот» также претерпит некоторые изменения: автомобиль получит новую светодиодную оптику. Обновления коснутся и интерьера — внедорожник оснастят рулевым колесом с магниевым каркасом российского производства.

Напомним, что в конце февраля Ульяновский автозавод сообщил об успешном завершении зимних калибровочных испытаний внедорожников УАЗ с новым 2,0-литровым дизелем. Этот двигатель планируется установить не только на «Патриот», но и на модели «Пикап» и «Профи» уже в 2026 году. Новые автомобили тестировались в различных регионах страны: в условиях жары в Элисте, в высокогорье Кисловодска и Приэльбрусья, а также при низких зимних температурах в Ульяновске и Ульяновской области.

Автор: Иван Бахарев