Новый безопасный способ покупки импортного автомобиля доступен россиянам

Онлайн-сервис «СберАвто», принадлежащий Сбербанку, предлагает своим клиентам новую услугу по приобретению автомобилей из-за границы. Теперь можно заказать иностранные автомобили различных брендов, редкие модели и последние новинки, которые еще не появились на российском рынке.

Для того чтобы сделать заказ, необходимо оставить заявку на подбор необходимого автомобиля. Личный помощник «СберАвто» предложит оптимальные варианты: новые машины от официальных дилеров или проверенные подержанные автомобили, прошедшие тщательную диагностику.

Помимо этого, в ассортименте доступны и модели из китайской сборки. В рамках данной услуги можно выбрать не только автомобили местных китайских производителей, но и машины от крупнейших мировых автоконцернов, имеющих заводы в Китае.

После выбора автомобиля, личный помощник предоставит подробный расчет стоимости, включая доставку и таможенные платежи. При согласии, специалисты помогут оформить необходимые документы, включая инвойс и расчетные документы.

Оплата производится этапами: сначала платится за поиск и доставку автомобиля, затем резервируется машина оплатой полной стоимости и после таможенного оформления производится оплата пошлин. Платежи проводятся через безопасные платежные системы.

Процесс доставки контролируется специалистами, обеспечивая безопасность всего пути до получения автомобиля клиентом, включая процедуру растаможки. Доставка сейчас доступна в Москву и Санкт-Петербург, но в планах расширение сервиса на другие города страны.

По информации из пресс-службы «СберАвто», данный проект был реализован при участии нескольких команд Сбербанка, что гарантирует клиентам безопасность и удобство в процессе покупки автомобилей из-за границы. Все заказы страхуются от ущерба во время транспортировки.