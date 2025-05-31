Haval Raptor теперь доступен за 1,5 млн рублей

На крупнейшем автосалоне в Гуандуне, Гонконге и Макао широкой публике был представлен новый внедорожник под названием Haval Raptor. Цена на автомобиль варьируется от 136 900 до 146 900 юаней (приблизительно 1,5 – 1,6 млн рублей).

Данный новый вариант компактного внедорожника имеет ряд отличий от гибридной версии. Он получил обновленные фары, измененную решетку радиатора, более массивные арки колес и специальные шины Jiatong all-terrain AT. Габариты новинки составляют 4800/1950/1843 мм, с колесной базой в 2738 мм. Минимальный клиренс автомобиля составляет 223 мм, клиренс при полной нагрузке - 185 мм, а максимальная глубина брода - 580 мм.

Совершенно уникальной особенностью задней части автомобиля является оптика, состоящая из 300 красных светодиодов длиной волны 628 нм. Кроме того, на задней двери установлен полноразмерный запасной колесо, которая открывается вбок.

Фото: Carsweek.ru

Внутри автомобиля продуманный и функциональный интерьер с простым, но стильным дизайном. На панели приборов отображается трехмерная модель автомобиля, а центральный дисплей показывает панорамные снимки с углом обзора 540 градусов. Объем багажника составляет 586 литров, а максимальный объем грузового пространства - 1404 литра.

Внедорожник оснащен мощным двигателем нового поколения 2.0T, разработанным Great Wall. Максимальная мощность двигателя - 175 кВт, а расход топлива по стандарту WLTC составляет 8,65 литра на 100 км. Для разгона до 100 км/ч с таким двигателем автомобилю требуется 8,1 секунды.

Автомобиль оснащен системой полного привода timely, а также имеет 9 режимов вождения, включая автоматический режим. Максимальная грузоподъемность составляет 1600 кг, что позволяет внедорожнику буксировать прицеп весом до 1600 кг.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в российских автосалонах уже доступны для покупки первые автомобили Haval M6, собранные на калужском заводе.