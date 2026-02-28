В Формуле 2 возникли трудности с доставкой оборудования в Мельбурн

Несколько команд Формулы 2 столкнулись с трудностями при транспортировке оборудования на первый этап сезона в Австралию. Причиной этому стал конфликт на Ближнем Востоке, повлиявший на работу ряда аэропортов региона.

Этап Формулы 2 пройдет в Мельбурне на следующей неделе в рамках Гран При Формулы 1. В отличие от Формулы 1, логистическая система Формулы 2 менее устойчива к внештатным ситуациям и не обладает такими ресурсами для защиты от перебоев.

Многие коллективы Формулы 2 изначально планировали перевозку оборудования с использованием нескольких ближневосточных аэропортов. Однако в настоящее время эти аэропорты закрыты, и часть грузов команд оказалась заблокирована. Кроме того, отмечается перегруженность авиационного сообщения в регионе, что повышает риск несвоевременной доставки оборудования к старту этапа в Мельбурне.

В Формуле 1 уже рассматривают варианты альтернативных маршрутов перелётов для своих сотрудников и техники. Большинство гонщиков отправляются в Австралию заранее, чтобы иметь дополнительное время для акклиматизации и возможных задержек в пути.