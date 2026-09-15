Формула-1 обзаведётся новым поставщиком экипировки

Формула 1 и Nike договорились о сотрудничестве. В рамках соглашения американский производитель спортивной одежды будет поставлять экипировку сотрудникам Formula One Management. Официальное объявление о сделке ожидается во время Гран При Лас-Вегаса.

Как сообщает GPBlog, Nike обеспечит всей необходимой экипировкой сотрудников FOM, используемой ими на гоночных уик-эндах. Благодаря этому бренд получит постоянное и заметное присутствие в паддоке.

Стороны вели переговоры на протяжении нескольких месяцев. Представители Nike посетили Гран При Майами в мае. Кроме того, ранее компания начала сотрудничать с командой Cadillac.

На этапе в Майами Валттери Боттас и Серхио Перес были замечены в обуви Nike. Руководителям команды также подарили специальные кроссовки Nike Dunk Low с символикой Cadillac.

Появление Nike в Формуле 1 происходит на фоне расширения присутствия других крупных спортивных брендов. Puma уже производит официальную одежду Формулы 1 и сотрудничает с Ferrari, Aston Martin и McLaren. Mercedes и Audi заключили многолетние соглашения с Adidas.

Ожидается, что Nike станет официальным поставщиком Формулы 1 начиная с сезона 2027 года.