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Новый соперник для электрического фургона Ford Transit только что появился

Farizon SV: новый электрофургон от Geely с запасом хода до 550 км. Дистрибуцией в Великобритании займется Jameel Motors. Новинка поступит в продажу этим летом.
А
Антон Звонкий
01.05.2025, 17:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Farizon SV, принадлежащая китайскому автопроизводителю Geely, готовится к началу поставок новинки на британский рынок. Дистрибуцией электрического фургона будет заниматься лондонская компания Jameel Motors. Ожидается, что поставки стартуют уже в этом летнем сезоне.

Фото: Carsweek.ru

Farizon SV обещает привлечь внимание покупателей благодаря разнообразию кузовов. Новинка будет конкурировать как с фургонами среднего размера, вроде Ford E-Transit Custom и Volkswagen ID.Buzz Cargo, так и с более крупными моделями, включая Ford E-Transit и Renault Master E-Tech.

Фургон построен на специальной модульной платформе ‘born electric’, что обеспечивает преимущества в плане грузоподъемности, дальности хода, управляемости и безопасности. Farizon SV оснащен технологией cell-to-pack для увеличения емкости аккумулятора, снижения веса и повышения жесткости кузова. Также автомобиль оснащен системой двойного резервирования ключевых узлов, включая тормозную систему и рулевое управление, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Компания Farizon заверяет, что SV успешно прошел «тщательное тестирование на протяжении миллиона миль» и соответствует всем европейским стандартам качества, включая долговечность, безопасность и экологичность. В наличии три варианта аккумуляторов — 67 кВт·ч, 83 кВт·ч и 106 кВт·ч — обеспечивающие запас хода от 283 до 400 км, с возможностью преодоления до 550 км в городских условиях.

Фото: Carsweek.ru

В связи с выходом Farizon SV на рынок, вспоминается скандальная новость о требовании Национального автомобильного союза (НАС) отозвать грузовики Howo и Sitrak. Организация обратилась к Росстандарту с требованием принудительного отзыва или запрета продажи грузовых автомобилей под брендами китайских производителей.

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