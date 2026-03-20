Между Джонатаном Уитли и Маттиа Бинотто возник конфликт

Имя Джонатана Уитли вновь оказалось в центре внимания гоночных изданий. В последние дни становится известно, что нынешнего руководителя команды Audi прочат на пост преемника Эдриана Ньюи в Aston Martin, несмотря на официальные опровержения со стороны британской команды.

Джонатан Уитли пришёл в Audi только в прошлом году, однако уже сейчас появляются сообщения о его возможном уходе. Причины столь скорых перемен выяснило немецкое издание Bild.

Одна из главных причин — желание семьи Уитли, которая вместе с ним переехала в Швейцарию, вернуться жить в Великобританию. Работа на базе Aston Martin в Сильверстоуне позволила бы Джонатану выполнить просьбу своих близких.

Как отмечает Bild, другая причина связана с напряжёнными отношениями между Уитли и Маттиа Бинотто, руководителем проекта Audi в Формуле 1. В данный момент в Audi фактически два лидера: Уитли отвечает за работу на трассе, а Бинотто курирует развитие и техническое направление. Между двумя управленцами уже не раз возникали разногласия по различным вопросам.

По сообщениям Bild, в ближайшем будущем Джонатан Уитли планирует провести переговоры с исполнительным директором Audi Гернотом Дёльнером, чтобы определить свою дальнейшую роль в команде.