Jeep Grand Cherokee теперь предлагается дилерами в России в "семейном" исполнении.

Дилеры из разных российских городов выставили на продажу внедорожник Jeep Grand Cherokee пятого поколения в «семейном» исполнении. Новинка Grand Cherokee L оценивается в диапазоне от 10,4 до 14,2 миллиона рублей, если не учитывать возможные скидки. Однако, воспользовавшись специальным предложением от дилера, цена на самую доступную версию снизится до 9,5 миллиона рублей, сообщила редакция CarsWeek после проведения очередного анализа рынка.

Все автомобили будут оснащены 3,6-литровым 294-сильным бензиновым двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом. Автомобили будут выпускаться в период с 2022 по 2024 год. В продаже будут доступны следующие комплектации: Limited, Summit Reserve и Overland.

Самой доступной версией будет внедорожник в комплектации Limited. Дилер из Москвы предлагает этот вариант за 10,4 миллиона рублей. Этот автомобиль 2022 года выпуска оснащен полным набором функций: подушки безопасности, светодиодные фары, 18-дюймовые диски, мультимедийная система с поддержкой голосового управления, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка салона, задний парктроник, электрорегулировка передних сидений с поясничной поддержкой, тонированные стекла и многое другое.

Наиболее дорогая комплектация Summit Reserve предлагает 21-дюймовые диски, большее количество систем помощи водителю, высококачественную аудиосистему, подогрев задних сидений, а также вентиляцию и массаж передних сидений.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже сообщалось о том, что была представлена новейшая модель Jeep Compass, которая выросла в размерах и получила более привлекательную цену.