Автодилеры все еще продают автомобили марок, которые ушли с рынка.

В последнее время в автосалонах российских дилеров обнаружили нераспроданные новые автомобили ушедших брендов. Согласно данным газеты «Известия», на складах дилеров осталось значительное количество машин различных марок - около 170 европейских, 150 китайских и примерно 60 корейских. Интересно, что среди них есть даже те, что были выпущены в 2022 году.

Причиной застоя на складах стали глобальные логистические проблемы, сбои в цепочках поставок и изменение предпочтений покупателей: увеличился спрос на электромобили и гибридные модели. В условиях роста цен, экономической нестабильности и санкций дилеры ряда брендов решили не торопиться с продажами, ожидая, что даже по высоким ценам удастся реализовать автомобили марок, покинувших рынок - Kia, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz и других.

Новые европейские автомобили 2022 года выпуска продаются по значительно завышенным ценам, несмотря на неработающие программные опции из-за санкций и отсутствие технической поддержки для клиентов. Скидки не предусмотрены.

Почему же цены на китайские автомобили старше 2-3 лет также не снижаются, несмотря на конкуренцию в данном сегменте? Одной из причин является утильсбор, который делает цену этих машин конкурентоспособной до октября 2024 года. Кроме того, новые модели китайских производителей становятся весьма привлекательной альтернативой европейским автомобилям, что также влияет на сохранение цен.

Эксперты советуют быть осторожными при покупке застывших на складе автомобилей. Важно учитывать условия их хранения, состояние технических характеристик, подвески и аккумулятора. Рекомендуется тщательно проверить автомобиль на сервисе перед приобретением, чтобы убедиться в его исправности.