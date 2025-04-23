АвтоВАЗ представил новый бренд, которого никто еще не видел.

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» продолжает активно регистрировать товарные знаки для дальнейшего использования в своих брендовых стратегиях. Один из недавно запатентованных брендов получил название Darus.

Инсайдерский источник из Telegram-канала «Автопоток» сообщил, что торговая марка Darus была зарегистрирована в классе транспортных средств, но в документах не указано имя правообладателя. Однако идентифицировать «АвтоВАЗ» как обладателя прав удалось благодаря адресу для связи, указанному в регистрационных документах.

Фото: Автоновости Дня

Не стоит делать поспешных выводов на основе лишь факта регистрации нового названия. Возможно, что Darus просто понравился маркетологам «АвтоВАЗа», и компания решила защитить его путем регистрации товарного знака.

Недавно автопроизводитель из Тольятти подал заявку на регистрацию еще одного бренда — «LADA Tigris», а также запатентовал два других: Retiva и Altra. Сведения об этих регистрациях также появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), однако официальных комментариев от компании пока не поступало.

Ранее «АвтоВАЗ» представил специальные программы по покупке новых автомобилей LADA со значительными скидками. Эти программы предлагают потенциальным покупателям экономию в сумму сотен тысяч рублей, не требуя обмена старого автомобиля по trade-in или оформления автокредита.

Автор: Иван Бахарев