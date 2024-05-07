Прибыль Audi резко снижается, но не из-за электрокаров, а наоборот

Из-за пандемии COVID-19 многим компаниям было трудно вернуться к обычному ритму работы. После восстановления экономики автомобильная промышленность столкнулась с недостатком поставок и другими сложностями. Нехватка комплектующих замедляет процесс производства на сборочных линиях. Ситуация остается напряженной, и Audi - яркий пример этого.

Опубликованные результаты за первый квартал года свидетельствуют о кризисной ситуации в компании. Операционная прибыль Audi упала на 74% и составила 466 млн евро, в то время как годом ранее эта цифра была на уровне 1820 млн евро. Выручка также снизилась на 19%, с 16,880 млн евро до 13,720 млн евро в текущем году. Эти показатели, по мнению Audi, обусловлены проблемами с логистикой и поставками.

Несмотря на недостатки, Audi пока способна поддерживать продажи автомобилей с двигателями большого объема. Однако производство моторов V6 и V8 сталкивается с нехваткой ключевого компонента. Как утверждает компания, эти проблемы не связаны с чипами или батареями, поскольку Audi активно развивает электрическую стратегию.

Немецкие производители не торопятся изменять ситуацию, но признают необходимость предложить инновационные продукты на постоянно меняющемся рынке с растущим влиянием китайских брендов. Однако текущая проблема у Audi связана не с электричеством, а с автомобилями с ДВС V6 и V8, которые пользуются популярностью в Северной Америке и Азии.

Отсутствие необходимого компонента для двигателей признано компанией как основная затруднение. По данным немецких источников, речь идет о ремне, предоставляемом компанией Visteco - дочерним подразделением Continental. Споры между компаниями начались прошлым летом из-за проблем с поставками данного компонента на сборочные линии, что негативно сказалось на производстве Audi.



Фото: Carsweek.ru

Кроме того, аудитория может ознакомиться с информацией о том, что Audi не планирует замедлять выпуск электрокаров и сократит использование ДВС к 2033 году.