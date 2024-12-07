"Тюнер построил 1000-сильный 'Гелендваген' в честь Льюиса Хэмилтона"

В рамках празднования достижений Льюиса Хэмилтона был выпущен уникальный Mercedes-AMG G63 под названием Sir Class.
Этот внедорожник оснащен битурбированным двигателем V8, мощность которого увеличили с 577 л.с. до 1063. Автомобиль способен разгоняться до сотни менее чем за 3,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 300 км/ч.
У "Гелендвагена" Sir Class подвеску уменьшили на 3 сантиметра, он оснащен карбон-керамическими тормозами, карбоновым обвесом и расширителями колесных арок. Цвет кузова внедорожника - черно-серебристый, что является отсылкой к фирменной ливрее болидов команды Mercedes-Benz в Формуле-1. Также этот автомобиль имеет прямоугольный руль, напоминающий штурвал гоночного болида.
Стоимость этого тюнингованного автомобиля составляет 690 000 долларов, что примерно равно 68,6 миллионам рублей.
Ранее также было объявлено, что премиальный немецкий кроссовер Mercedes GLS 2026 года выпуска получит потолок, выполненный в стиле звездного неба.