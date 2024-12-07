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"Тюнер построил 1000-сильный 'Гелендваген' в честь Льюиса Хэмилтона"

В рамках празднования достижений Льюиса Хэмилтона был выпущен уникальный Mercedes-AMG G63 под названием Sir Class. Этот внедорожник оснащен битурбированным двигателем V8, мощность которого увеличили с 577 л.с. до 1063.
А
Антон Звонкий
07.12.2024, 07:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В рамках празднования достижений Льюиса Хэмилтона был выпущен уникальный Mercedes-AMG G63 под названием Sir Class.

Этот внедорожник оснащен битурбированным двигателем V8, мощность которого увеличили с 577 л.с. до 1063. Автомобиль способен разгоняться до сотни менее чем за 3,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 300 км/ч.

У "Гелендвагена" Sir Class подвеску уменьшили на 3 сантиметра, он оснащен карбон-керамическими тормозами, карбоновым обвесом и расширителями колесных арок. Цвет кузова внедорожника - черно-серебристый, что является отсылкой к фирменной ливрее болидов команды Mercedes-Benz в Формуле-1. Также этот автомобиль имеет прямоугольный руль, напоминающий штурвал гоночного болида.

Стоимость этого тюнингованного автомобиля составляет 690 000 долларов, что примерно равно 68,6 миллионам рублей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее также было объявлено, что премиальный немецкий кроссовер Mercedes GLS 2026 года выпуска получит потолок, выполненный в стиле звездного неба.

Источник

Гелендваген (4)

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