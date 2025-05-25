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Шуточный "ТБаг" - наверное, самый милый багги для пляжа

Twisted Automotive представила новый пляжный багги TBug на базе VW Beetle. Все автомобили будут уникальными, с настройкой под заказчика. Получите свой индивидуальный автомобиль для приключений!
А
Антон Звонкий
25.05.2025, 22:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Тюнинг-компания Twisted Automotive, базирующаяся в английском графстве Йоркшир, славилась своими проектами по доработке Land Rover Defender. Но сейчас ателье представило новое творение - пляжный багги TBug, который является обновленной версией концепт-кара Baja Bug. Автомобиль укомплектован расширенными крыльями, массивными внедорожными шинами BFGoodrich и дружелюбными светодиодными фарами, делая его по-настоящему очаровательным.

TBug построен на базе модели "жук" от немецкого производителя VW. В отличие от многих других автомобилей, багги не оснащен турбонаддувом или электроприводом, а использует улучшенную версию оригинального двигателя "жука" с воздушным охлаждением и мощностью до 80 л. с.

Согласно информации издания Car and Driver, Twisted будет персонализировать багги TBug в соответствии с пожеланиями заказчика, что подразумевает индивидуальную настройку каждого автомобиля. Компания гарантирует, что не будет двух абсолютно одинаковых версий багги, так что каждый клиент получит по-настоящему уникальное транспортное средство.

Фото: Carsweek.ru

Помимо двигателя, в стандартное оснащение входят герметичное и укрепленное шасси, амортизаторы Bilstein на длинноходной подвеске и колеса EMPI Baja. Кроме того, покупатели смогут настроить интерьер и выбрать любой яркий цвет для своего "Жука", который будет стремительно мчаться по дюнам.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о планах запустить производство багги на российских комплектующих.

Фото - Twisted

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