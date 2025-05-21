Туристический автобус Sollers SA9 получил ОТТС.

В июне на рынке появится новый туристический автобус Sollers SA9. Первоначально его запуск планировался на прошлый год, однако из-за процесса сертификации пришлось перенести сроки, сообщает издание Wroom. Пока не было объявлено ничего о ценах.

Новинка "Соллерс" создана по образцу китайской модели Ankai A9 и рассчитана на перевозку 51 пассажира. Среди оснащения - электронные системы безопасности, кондиционирование, регулируемые кресла, раскладывающиеся столики, USB-порты и подсветка салона. По желанию автобус можно будет дополнить холодильниками и туалетом.

Автобус Sollers SA9 будет оснащен 370-сильным турбодизелем Weichai WP10 и коробкой передач Fast Gear. Предусмотрена двухлетняя гарантия на автобус или 150 000 километров пробега.

Еще одним предложением от "Соллерс" для пассажирских перевозок станет доступный междугородный автобус Sollers SA6. Этот 9-метровый транспорт на 35 мест оснащен турбодизельным двигателем мощностью 245 лошадиных сил. Также будет доступен 12-метровый вариант с салоном на 51 пассажира, оборудованный дизелем мощностью 330 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о повышении цен на популярные коммерческие автобусы Sollers Argo в текущем году.

Фото: Соллерс