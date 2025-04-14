Алессандро Пьястри: "Я часто сравниваю свой стиль езды с Кими Райкконеном в его молодости"

Итальянский журналист Лео Турини, прокомментировав итоги Гран При Бахрейна, провел параллель между Оскаром Пиастри и молодым Кими Райкконеном, хотя основное внимание было уделено команде Ferrari.

Несмотря на все сложности, Ferrari движется вперед. Прогресс есть, хоть и несущественный. Однако это едва ли повод для радости, ведь в итоге мы заняли лишь четвертое и пятое места.

Четвертое и пятое места. При этом Red Bull неожиданно уступила позиции, что для этой команды нехарактерно. Макс Ферстаппен оказался раздосадован, и это было заметно. Он был сброшен с высот небес на землю всего за одну неделю.

Возвращаемся к Ferrari: по-видимому, у них все еще не складывается как нужно, но после неутешительных результатов первых трех Гран При, за исключением шанхайского спринта, их выступление в Бахрейне дает определенные надежды. Это уже не так удручающе, как обычно.

Перейдем к гонщикам.

После провала в квалификации Льюис Хэмилтон достойно выступил в гонке: стартовал с девятой позиции и финишировал пятым. Но истинным лидером Скудерии на этом этапе остается Шарль Леклер. Гран При Бахрейна подтвердил это еще раз.

Шарль проявил себя на все сто, достаточно вспомнить его битву с Ландо Норрисом, которую будут анализировать еще долгое время. Пока ждем, когда Льюис проявит свой потенциал, давайте подумаем, что бы делала Ferrari, если бы в 2019 году в команду не пришел Шарль.

А теперь кратко о других участниках. У Норриса возникла серьезная проблема по имени Оскар Пиастри, который, на мой взгляд, неизменно напоминает молодого Кими Райкконена.

А вот что касается Кими: Антонелли на этот раз не порадовал. В отличие от своего напарника: я считаю, что Джордж Рассел всегда недооценивали.

И мне по-настоящему понравились Оливер Берман, Эстебан Окон и Пьер Гасли.